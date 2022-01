Scootmobiel mag tot uitspraak rechter in gang blijven staan van wooncomplex

Leren vloggen tijdens BIEBLab in Eibergen en Lichten­voor­de

EIBERGEN/LICHTENVOORDE - Vloggen, of voor wie dat woord nog niet kent: video-bloggen. Hoe werkt dat en hoe maak je betere filmpjes die massaler worden bekeken? Bij BIEBLab van Bibliotheek Oost-Achterhoek staan ze er deze week bij stil. Woensdag in de bibliotheek in Eibergen en donderdag in de bieb in Lichtenvoorde kun je het leren.

24 januari