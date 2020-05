Scouting Doetinchem draagt letterlijk steentje bij aan herdenking

Vanwege de coronacrisis ziet Dodenherdenking er zondag anders uit dan voorgaande jaren. Ook de jaarlijkse stille tocht van de scouting gaat niet door. Daarom heeft Scouting Nederland dit landelijk alternatief verzonnen, waarbij Scouting Doetinchem zich graag aansluit.



,,Ik ben blij verrast met het aantal herdenkingssteentjes dat we hebben opgehaald, het zijn er zo'n zestig of zeventig in totaal’’, schat bestuurslid Rick Groters van Scouting Roothaangroep. Deze worden in een kader van rode, witte en blauwe stenen in de vorm van Nederland gelegd.