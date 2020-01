Scouting Gendringen mag voedselbos aanleggen en nieuw onderkomen bouwen

Vooruitlopend op de actualisatie van het bestemmingsplan Sportcomplex IJsselweide verleent het college van burgemeester en wethouders medewerking aan Stichting Club Green Up om op het terrein aan de Waalstraat een voedsel- en speelbos in te richten.

Ook mag Scouting Gendringen op dit terrein een nieuw clubgebouw plaatsen. Eerder hebben de scouts al een hectare braakliggende grond aan de Staringstraat in Gendringen omgetoverd tot fruitbos.

Braakliggend terrein

Het terrein waar de activiteiten ontplooid worden, ligt op dit moment braak. De grond is eigendom van de gemeente. Voor het sportcomplex is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Tot dat nieuwe plan er is wordt er tijdelijke ontheffing verleend voor het voedselbos en de scoutingaccommodatie.



Wethouder Ria Ankersmit is blij met de plannen. Ze laat weten het een ‘prachtig initiatief’ te vinden dat bijdraagt aan biodiversiteit en cultuur. Het voedselbos wordt ingericht door stichting Club Green Up, die zich met donaties en subsidies inzet voor het ontwikkelen van nieuwe natuur.



De aanleg van het voedsel- en speelbos gebeurt in samenwerking met Stichting Oersterk uit Ulft. Deze Stichting zal ook een deel van het onderhoud voor haar rekening nemen. In een voedselbos worden vooral eetbare planten en bomen aangeplant. Denk aan fruit, noten en eetbaar blad.

Ledenstop

In het nieuwe bestemmingsplan voor IJsselweide wordt de mogelijkheid geschapen dat de scouting hier een nieuw clubhuis kan realiseren. Volgens André Evers van de Scouting Gendringen kampt de organisatie met een ruimtetekort. Op dit moment is er volgens hem een ledenstop omdat het huidige gebouw te klein is voor nog meer kinderen. Met een nieuw, en groter gebouw kan de club weer verder groeien. Ook is het huidige gebouw sterk gedateerd.

Volledig scherm 't Kompas, het huidige onderkomen van de Scouting Gendringen. © Scouting Gendringen