Scouting Neede viert verjaardag van honderdjarige welpen

Update Scootmo­biel raakt te water in Zelhem, man uit het water gehaald

14:57 ZELHEM - Een man in een scootmobiel is maandagmiddag te water geraakt in het buitengebied van Zelhem. Het slachtoffer kwam daardoor met zijn voertuig in het water langs de Halseweg terecht en is daar door omstanders uit gehaald.