Scouts vieren zaterdag 77-jarig bestaan van Cycloongroep Scouting Borculo

BORCULO - Een week na de startdatum van toen nog ‘padvinderij’ in Borculo wordt zaterdag stilgestaan bij driekwart-eeuw scouting. Het 75-jarig jubileum kon in 2020 vanwege corona niet worden gevierd, maar Cycloongroep Scouting Borculo haalt dat nu dunnetjes in met een feestelijke actiedag.

De Canadese militair Roderick MacGeachie was mede-initiatiefnemer van de oprichting van een verkennersgroep. Borculose jongens deden er op 4 juni 1945 voor het eerst aan mee. Destijds was dat nog op ‘de hei’ achter het Leo Stichtingterrein. Vijf jaar later verhuisde de MacGeachiegroep naar het Möllenhoes in het bos op de Sprakelberg aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren.

Het Mollenhoes op de Sprakelberg rond 1952

‘Elke dag een goede daad’

Wat later in 1945 ontstond de scouting voor meisjes. De Borculose Sytske van Drooge-Stoffel was daarvoor de initiator. De groep heette eerst het D.E.D.E.G.D.-vendel, waarbij die afkorting stond voor ‘Doe Elke Dag Een Goede Daad'. Later werd dit de Ixenieta-groep (naar de Prinsessen BeatrIX, IrENe, MargrIET, ChristinA).

Het oude onderkomen van de Cycloongroep nu.

In 1947 werd een aparte Rooms-katholieke padvinderij opgericht: althans de St. Christoffelgroep, voor jongens. In 1978 fuseerden de drie Borculose scoutinggroepen en gingen verder als Cycloongroep Borculo. De meisjes kwamen in eerste instantie nog in Borculo bij elkaar, maar vanaf 1991 werd in het bos op de Sprakelberg het huidige gebouw Starveld gerealiseerd, waarin plek was voor iedereen.

Anno nu telt de Cycloongroep Borculo zo'n 135 leden. Er zijn nog steeds activiteiten uit de oude doos, zoals stokbrood bakken boven het vuur, of knopen leggen. Maar moderns skills op samenwerkingsgebied zijn inmiddels minstens zo belangrijk.

Op een feestelijke dag voor jeugdleden, leiding en bestuur valt zaterdag 11 juni vanaf 11.00 uur van alles te doen. Vanaf 14.30 uur is er een receptie voor oud-leden, kaderleden, genodigden en overige geïnteresseerden. Met een feest voor achttienplussers onder de leden, leiding en oudervertegenwoordigers wordt de jubileumviering afgesloten.

Toegang tot het scoutingterrein op de Sprakelberg.