Sven Kamphues van IX Zon: “Door deze beschikking is het plan rendabel aan te leggen. De aanleg van de kabel door Liander is nu de volgende bepalende stap. Die kabel hoeft voor dit project gelukkig niet enorm lang te zijn, zodat de overlast door gegraaf in de omgeving beperkt blijft.” Deze fase wordt voor eind 2020 voorzien.

Voor de werkzaamheden rondom de bouw van het zonnepark gaat IX Zon op zoek naar lokale partijen. Een andere volgende stap in het project is het aanbieden van een financieel product waarmee de omgeving kan meedoen met het zonnepark. De verwachting is om in het najaar de omgeving van Geesteren nader te kunnen informeren over hoe mensen in de omgeving financieel kunnen profiteren van de komst van het zonnepark.