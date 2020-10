SDOA en Werkbaan Oost met 500 werkplekken naar Laarberg

Het gaat om de Sociale Dienst Oost Achterhoek (nu gevestigd in het voormalige gemeentehuis Groenlo), werkvoorzieningschap Werkbaan Oost in Lichtenvoorde en het Loopbaanplein in Winterswijk. De drie organisaties gaan in 2021 ook op in één nieuwe organisatie, die alles rond werk en inkomen uitvoert voor Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland. De gemeenten houden wel het loket voor werk en inkomen in hun eigen plaats.

Volgens directeur Hans Scheinck van Werkbaan Oost is er zicht op een bruikbaar bedrijfspand op bedrijventerrein Laarberg, dat voor de nieuwe taak aangepast kan worden. ,,Het gaat om een plek voor ongeveer 300 mensen die nu bij het werkvoorzieningschap werken, de beschutte werkplekken.”

Werkbaan Oost (voorheen sociaal werkvoorzieningschap Hameland) op het industrieterrein van Lichtenvoorde.

Er komen ook ongeveer honderd plekken waar mensen met een bijstandsuitkering hun werk-leertraject kunnen volgen. Scheinck: ,,Dat is de ontwikkellijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is ook ruimte voor dagbesteding en inhouse-bedrijvigheid: werk dat we voor bedrijven als Atag en Kramp uitvoeren.”

De Laarberg wordt voor die nieuwe huurder ook opgenomen in de buslijn tussen Groenlo, het NS-station in Lievelde en Enschede. Scheinck: ,,Er wordt een aansluiting op het openbaar vervoer geregeld, we hebben met Arriva de afspraak dat de bus straks langs komt. We krijgen bij het pand een bushalte.”

Het Loopbaanplein Oost Achterhoek aan de Burgemeester Bosmastraat in Winterswijk.

De verhuizing van SDOA naar de Laarberg betekent dat de gemeente Oost Gelre een nieuwe huurder moet zoeken voor het oude gemeentehuis van Groenlo. Daarin zitten nu ook nog de VVV en de raadszaal.