Segno-collectief schrapt alle muzieklessen in Berkelland

Tweede coronapa­tiënt uit Brabant in Achter­hoeks ziekenhuis

19:26 WINTERSWIJK - Er is een coronapatiënt uit Noord-Brabant opgenomen in ziekenhuis SKB in Winterswijk. Daarmee worden er nu twee Brabanders met corona verzorgd in de Achterhoekse ziekenhuizen, want vrijdag werd de eerste patiënt al opgenomen in het Slingeland in Doetinchem.