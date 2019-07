Seinstoring: minder treinen tussen Varsseveld en Doetinchem

video Hier komt die poeplucht in Zutphen en Eefde vandaan, volgend jaar moet het verleden tijd zijn

30 juni Poepgeur, putlucht, rioolstank. Inwoners van Eefde en Zutphen weten de penetrante geur die zo nu en dan in hun tuin te ruiken is treffend te omschrijven. De stankoverlast komt voort uit de werkzaamheden van slibverwerkingsbedrijf GMB. Het bedrijf op bedrijventerrein de Mars in Zutphen neemt maatregelen en belooft dat dat de stank na 2020 niet meer waarneembaar is. Directe omwonenden van GMB kregen dit weekend een kijkje bij het slibverwerkingsbedrijf.