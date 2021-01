Seks met cliënten op Achterhoekse zorgboerderij: jaren cel geëist tegen 38-jarige vrouw

Het andere slachtoffer was een vrouw van in de twintig die zich op de zorgboerderij voordeed als hulp van Ellen R., maar in feite cliënt was. Beiden hebben aangifte gedaan. De zedenzaak kwam aan het rollen na een vernietigend inspectierapport in 2018 en een geweldsmisdrijf. Ellen R. runde de boerderij zonder diploma’s, zonder professionele hulp voor de kinderen en zonder enige ervaring. Medicijnen en drank lagen er voor het oprapen. Een zestal kinderen verbleef permanent in de boerderij, er was weekendopvang voor kinderen met gedragsproblemen en er woonden drie volwassen cliënten.

Vernietigend rapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd startte begin 2018 een onderzoek naar de praktijken op de boerderij, na een melding van een weggelopen cliënt. Er volgde een vernietigend rapport over de gebrekkige zorg op Vergeet-Me-Nietjes. Op twintig van de 32 punten scoorde de zorgboerderij een onvoldoende.



Onder meer zou de eigenares geen diploma’s hebben, was de veiligheid niet goed gewaarborgd en waren er geen plannen met doelen voor de cliënten. Het was de inspectie die de gemeente aanspoorde actie te ondernemen. Op 13 april 2018 werden de minderjarige kinderen uit de boerderij gehaald.



Ellen R. had eerst een zorgboerderij in Brummen, maar verhuisde in 2016 naar de boerderij in Wichmond. Behalve kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, ving ze er ook volwassen cliënten op. Onder wie Fred W., met wie ze op het laatst in conflict kwam. Dat liep zodanig uit de hand dat hij haar met een mes heeft gestoken. Daarvoor is hij veroordeeld tot dertig maanden cel.