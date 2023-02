Seksbedrijf lijkt link tussen invallen gemaskerde agenten bij motorzaak en in rijtjeshuis Doetinchem

update | met videoAgenten met bivakmutsen en mondmaskers op hebben vrijdag een inval gedaan bij een bedrijf aan de Varsseveldseweg in Doetinchem. Op het terrein lopen sinds 7.00 uur tien tot twintig agenten rond. Elders in de stad is de politie een huis binnengevallen.

Het bedrijf aan de Varsseveldseweg weg waar de actie bezig is, handelt in motoren en auto’s. Waar de politie naar zoekt en wat de aanleiding voor de inval is, wil een woordvoerder niet zeggen. Vlak voor het middaguur zijn er wel twee motoren opgeladen en weggehaald.

Eigenaar is 51-jarige man

Verderop in Doetinchem, in de wijk Bezelhorst, is de politie een woonadres aan de Bunderhorst binnengevallen. Mogelijk gaat het om meerdere huizen die gecontroleerd worden.

De invallen lijken met elkaar te maken hebben: aan de Bunderhorst staat een bedrijf ingeschreven in de handel in seksartikelen. Datzelfde bedrijf is ook gevestigd aan de Varsseveldseweg, in hetzelfde pand als waar het motorbedrijf zit.

Eigenaar van het bedrijf in seksartikelen is een 51-jarige man. Of hij ergens van wordt verdacht en of hij is meegenomen voor verhoor, is vooralsnog niet bekend.

Voor zover is na te gaan lijkt hij geen aantoonbare banden te hebben met het motorbedrijf aan de Varsseveldseweg. De eigenaresse van dat bedrijf laat telefonisch weten dat zij ‘nu niet kan praten’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Medewerker tattoowinkel wordt tegengehouden

De inrit van het pand is afgesloten. Een politiewagen blokkeert de entree. Op het terrein zijn een aantal bedrijven gevestigd, waaronder ook een tattooshop. Een medewerker van de tattoowinkel wordt tegengehouden. Ze zegt dat ze om 12.00 uur een klant heeft en vraagt zich af of ze de winkel dan open kan doen.

De politie wil alleen bevestigen dat er onderzoek gedaan wordt op de plek van de inval. Pas maandag wordt er meer naar buiten gebracht over wat zich precies afspeelt op het terrein aan de Varsseveldseweg, zo zegt een woordvoerder.

Volledig scherm Onderzoekers van de politie zijn bezig bij een autobedrijf aan de Varsseveldseweg in Doetinchem. Agenten vielen hier binnen. © Theo Kock

Inval in huis aan de Bunderhorst

Verderop in Doetinchem, in de wijk Bezelhorst, is de politie een pand binnengevallen. Het gaat om een woonadres aan de Bunderhorst. Mogelijk gaat het om meerdere huizen die gecontroleerd worden.

Volledig scherm Aan de Bunderhorst in Doetinchem is de politie ook een pand binnengevallen. Meerdere agenten zijn bezig. © DG

