SEN neemt afscheid van Koepel-Knoepel-playback

Het is in Neede weer SEN wat de klok slaat van dinsdag 16 tot en met zaterdag 20 augustus. Officieel: SEN ‘76. In 1976 werd het sein gegeven voor zomerfeesten nieuwe stijl. Daarvoor werd de Stichting Evenementen Neede 1976 opgericht, afgekort SEN ‘76. „Mijn geboortejaar. Vraag me dus niet naar vergelijkingen tussen eerder en de feesten onder SEN-vlag”, zegt SEN-commissielid Maarten Lodeweeg. Collega Silke ter Braak stamt van kort voor de millenniumwissel. Evengoed zijn beiden opgegroeid met de SEN als zomers feestelijk ijkpunt. Want voor ieder in en rond Neede doen de feesten in augustus ertoe.