SEN-week in Neede gaat uitgekleed verder: Valt na playbackshow ook het doek voor de Koepel Knoepel spelen?

Zutphense cineaste maakt documentai­re over noodlotti­ge parachute­sprong: ‘Nu nog een speelfilm’

De film is klaar en wordt binnenkort uitgezonden op tv. De Zutphense cineaste Ariane Greep maakte een documentaire over de roman Morgan, een liefde, geschreven door haar partner Bas Steman. De opnames werden gemaakt in een pittoresk plaatsje in Wales. Daar werd zelfs aandacht aan besteed door een Welshe tv-omroep.

19 augustus