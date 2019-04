Senefelder Misset gered na faillissement

9 Koninklij­ke onderschei­din­gen bij Lintjesre­gen Lochem

12:38 Negen inwoners van de gemeente Lochem zijn Koninklijke onderscheiden. Vanaf 10.30 uur reikt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve ze uit in de raadszaal van het gemeentehuis in Lochem. 8 inwoners zijn benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ en één inwoner is vanaf nu ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.