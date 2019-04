Senefelder Misset in Doetinchem vraagt faillissement aan

Kermis Eibergen: veilig­heids­re­gio zwijgt, burgemees­ter onder vuur

15:37 EIBERGEN - De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) zwijgt over de veiligheid van de kermis in Eibergen. Pas na de gemeenteraadsvergadering van vanavond in Berkelland is de VNOG bereid vragen te beantwoorden. „Dat hebben we samen met de gemeente Berkelland zo afgesproken”, aldus woordvoerder Bert Huisman.