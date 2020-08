Senioren Ontmoetingspunt kan toch blijven: ‘Dit geeft zoveel positieve energie’

DOETINCHEM - Grote blijdschap bij het Senioren Ontmoetingspunt in Doetinchem. De vrijwilligersclub dreigde te moeten verhuizen uit het centrum wegens bezuinigingen, maar die onzekerheid is nu van tafel.

,,We zijn heel erg blij, dit geeft zoveel positieve energie!’’ Voorzitter Riet Vermeer van het Senioren Ontmoetingspunt is uitgelaten over het nieuws dat een vertrek uit cultuurcentrum ’t Brewinc niet meer hoeft. Sinds 2011 worden daar activiteiten voor ouderen gehouden, zoals dansmiddagen.

Mes er in

De gemeente wilde het mes zetten in de subsidie, waardoor het betalen van de huur (pakweg 40.000 euro per jaar) onbetaalbaar zou worden. Angst was dat de ouderen niet meer centraal in de stad konden samenkomen en het ontmoetingspunt z'n laagdrempeligheid zou verliezen.

Protestconcert op de Markt

Ouderen kwamen in actie, met onder meer een petitie en een ‘protestconcert’ op de Markt bij het gemeentehuis, in de hoop het college van burgemeester en wethouders van gedachten te veranderen.

‘Water bij de wijn’

,,Er is naar ons geluisterd en ook wij hebben water bij de wijn gedaan. Dit geeft een boost om nieuwe activiteiten op te zetten. Komende zondag bijvoorbeeld, gaan we kijken naar een oude DVD van André van Duin en snel daarna willen we een quiz organiseren’’, aldus Vermeer.