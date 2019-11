Senioren vrezen onderkomen te verliezen in 't Brewinc

,,Er wonen in de toekomst steeds meer senioren in het centrum van Doetinchem", zegt Riet Vermeer, voorzitter van het Senioren Ontmoetingspunt, dat sinds augustus 2011 is gevestigd in het toen geopende 't Brewinc. ,,We zijn een thuis voor vitale ouderen, die daardoor minder eenzaam zijn en later zorg nodig hebben. We willen een eigen plek houden in het centrum, liefst onze huidige onderkomen in 't Brewinc.”