Senioren willen samenwonen in oude varkensstal

De ouderen komen zelfstandig te wonen, huren zorg in bij een zorgorganisatie en gaan elkaar helpen daar waar nodig. Voor Bronckhorst is deze vorm van samenwonen een nieuw experiment. ,,Deze mensen willen per se in het buitengebied blijven wonen”, zegt wethouder Evert Blaauw. ,,Wij hebben van tevoren gevraagd naar namen en rugnummers, een vereiste voor ons om mee te werken aan het plan. Dit gaat om een niet al te grote groep senioren van gemiddeld 65 jaar die er samen wat van wil maken. En dat niet al te ver van de kern (Velswijk, KS). Mooier kun je het eigenlijk niet hebben.”

Zorg en leefbaarheid

Hoewel de voortekenen goed zijn, is de wethouder wel benieuwd naar wat de toekomst brengt voor de senioren als ze eenmaal in de oude varkensstal wonen. ,,Weten ze samen de leefbaarheid in stand te houden? Kunnen ze elkaar aanvullen op het gebied van zorg? Allemaal spannende dingen. We gaan het gewoon proberen.”