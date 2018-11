Senna (11) stuurt sollicitatiebrief naar transportbedrijf: ‘Het rijden lijkt me een leuke uitdaging’

Tot groot verdriet van de 11-jarige verhuisde zijn vader onlangs van de vrachtwagen naar het kantoor. Daarom besloot Senna vorige week zelf een sollicitatiebrief te schrijven. ,,Het is gewoon mijn droombedrijf’’, zegt Senna. ,,Ik wilde al heel lang daar werken, dus heb ik een brief geschreven. Ik wist hoe de directeur heet, omdat mijn vader dat had verteld.’’



Toen zijn ouders thuiskwamen van hun werk, gaf hij de brief aan zijn moeder. ,,Wij wisten van niets, hij had de brief zelf geschreven op school’’, zegt zijn moeder. Vader Rene heeft de volgende dag de sollicitatiebrief overhandigd aan zijn baas. In de brief schrijft de jonge sollicitant dat hij graag ‘een functie’ binnen het bedrijf wil. Ook schrijft hij dat ‘het rijden hem een leuke uitdaging’ lijkt. Dat hij misschien nog even moet wachten, had hij zelf ook bedacht, maar ‘de tijd vliegt gelukkig’, schrijft hij. Senna sluit de brief af met ‘Ik hoop dat ik fluitend naar HSF ga’.