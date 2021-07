Sensire weet eind van de zomer of het naar het nieuwe Slingeland Ziekenhuis gaat

,,We gaan nu onderzoeken of het in deze regio meerwaarde heeft om behandeling – die in het Slingeland Ziekenhuis gebeurt – en revalidatie bij elkaar te zetten”, zegt Arend Pleysier, woordvoerder van Sensire, de zorginstelling voor ouderen. ,,Heeft het bij elkaar brengen meerwaarde voor patiënten en voor behandelaren? Als daar een positief antwoord op komt, gaan we daarna kijken wat er nodig is om dat te realiseren.”