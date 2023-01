Serene rust op Achterhoekse treinstations; hier en daar rijden wel bussen ondanks staking

Ibrahim Dinsi (41) is vanmorgen om 5 uur uit zijn bed in Amsterdam gestapt om op tijd in Zeddam te kunnen zijn. Hij staat al een uur op het station in Doetinchem te drentelen.



,,Ik heb om half tien een bezichtiging van mijn nieuwe huis. Ik weet niet of ik dat nog ga redden", klinkt het beteuterd. ,,Ik wist dat de treinen staakten, maar heb nergens gelezen dat ook de bussen niet zouden rijden. Het stond ook niet op 9292.nl. Geen beste binnenkomer.”