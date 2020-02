Sfeer is goed, de gerechten minder in restaurant De Zaak

We staan enige tijd aan de bar te wachten totdat iemand uit de keuken komt, maar dat is geen probleem, want de bar is waanzinnig mooi. De vormen zijn rond en wulps en het geheel is bekleed met een mozaïek van lichtblauwe en donkerblauwe glimmende tegels. Dat goud en paars maakt het tot een prachtige zaak.



We belanden wat achteraf, niet in het mooiste gedeelte van De Zaak, maar nog steeds een lekkere plek om te zitten. Het restaurant is deze donderdag zo goed als vol en de sfeer is levendig en gezellig.



De bediening bestaat uit twee hardwerkende mensen die van aanpakken weten, zo is snel duidelijk. Adequaat zonder te veel onzinnige teksten wordt de menukaart uitgelegd en ook over de wijnen die ze schenken weet onze gastvrouw kundig wat te vertellen. Een Riesling kies ik, met de belofte dat deze droog is en niet typisch zoet, en dat klopt volledig.