Shahnaz wil een traplift om anderen te kunnen blijven helpen

Hoe dan ook, het was even gezellig op het terras en in de kroeg

27 juni DOETINCHEM/ SILVOLDE - Na drie EK-wedstrijden van het Nederlands elftal die in klein gezelschap moesten worden bekeken, mochten de terrassen en achtertuinen in ons land zondag eindelijk weer helemaal oranje kleuren. Dat we weer voetbal mochten kijken in de kroegen, lieten we ons geen tweede keer zeggen. Ieder willekeurig café met een fatsoenlijk televisiescherm had klanten. Of dat scherm nou binnen of buiten stond.