‘Sierlijk zwevende, spectaculaire’ goudvis van Hooiland is de grote winnaar van corso Lichtenvoorde

Voorzitter Herman ter Haar toonde zich tevreden over het verloop van de 93e editie van het bloemencorso. ,,Tijdens de afgelopen weken en dagen nam de corsokoorts toe. Alles werd in gereedheid gebracht om het ‘belevenement’ optimaal aan onze bezoekers te presenteren. Iedereen was in beweging en je voelde aan alles dat er iets belangrijks stond te gebeuren. Al onze inspanningen hebben geresulteerd in een geweldig corso waar we met zijn allen ongelooflijk trots op mogen zijn.”