Signalen dat mensenhandelaars Oekraïense vrouwen benaderen in Doetinchem: ‘Ze worden op straat achtervolgd’

met video Verwoesten­de brand in Winters­wijk treft Bert zwaar: ‘Huis onbewoon­baar en werkplaats verloren’

WINTERSWIJK - Bedroefd staart Bert Heijerman (58) naar de verkoolde en verbrande resten in zijn huis en werkplaats in Winterswijk. Hij is zwaar getroffen door de zeer grote brand die hier donderdag woedde. Zelfs het kinderfietsje van zijn kleindochter viel ten prooi aan de vlammen. ,,Alles moet worden gestript tot op het bot.”

10 juni