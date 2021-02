Signalen uit de ruimte, opgevangen in de Achterhoek

Een eenzame midwinterhoornblazer ter plaatse suggereert dat je met deze constructie juist ook signalen zou kunnen uitzenden. Vanuit de Achterhoek oerend hard de ruimte in, zeg maar. Wij van Jao Jao zullen de ontwikkelingen op de voet volgen.

Vóór

Een bijzonder verzoek van de Berkellandse politieke partij Gemeentebelangen. Of we als redactie GB’s steun voor afgifte van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ tegen de bouw van een megastal aan de Walemaatweg bij Geesteren zouden willen omschrijven als ‘verklaring van geen bedenkingen vóór’ het project.

Tja. De Nederlandse taal kent de mogelijkheid van bedenkingen over en bedenkingen tegen, maar niet voor. Het woord bedenking komt van het werkwoord denken; de betekenis komt in de buurt van bezwaar. Ook een bezwaar heb je over het algemeen tegen iets, niet voor. Geen bezwaar tegen is zoiets als in de wiskunde min maal min dat plus wordt. En dus ben je voor.

Het is typisch zo’n taaldingetje dat soms niet goed klinkt. Net zo goed als Gemeentebelangen in verkiezingstijd misschien liever Burgerbelangen zou willen heten. Maar ook dat is een gepasseerd station: Burgerbelangen is als Eibergse club destijds opgegaan in een partij die in Borculo en Neede al Gemeentebelangen heette. ‘What’s in a name?’, zeggen onze Brexitburen dan.

Geen zuinigheid

Gemeentebelangen laat weten trouwens niet per se tégen een gemeentelijke bijdrage voor extra overlastbeperkende maatregelen op de megastallen te zijn. Alleen kreeg de gemeente eerder het advies van de eigen advocaat dat dat juridisch niet zou kunnen. Niet uit zuinigheid, maar vanwege precedentwerking: dan wil ‘iedereen’ wel een bijdrage uit de gemeentelijke schatkist om eigen overlast te beperken. En dat is dus niet in het ‘gemeentebelang’.