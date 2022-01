Signify/Philips Lighting doet het licht uit in Winterswijk, mét een herinneringsboek

WINTERSWIJK - Er werden 57 jaar lang Philips-verlichtingsarmaturen geproduceerd. Vanaf 1965 eerst aan de Beuzenes, vanaf 1983 in de huidige fabriek van Signify aan de Rondweg-Zuid gaat per 1 mei het licht uit. Een vijfkoppige werkgroep maakt een boek van circa 250 pagina's waarin de geschiedenis van de fabriek en zijn medewerkers wordt belicht.

De productie van Signify - eerder Philips Lighting - gaat verder in Polen en Hongarije. Daarmee herhaalt zich de geschiedenis, want de lampenfabriek begon in 1965 in het gebouw van de failliet verklaarde textielfabriek Meijerink aan de Beuzenes. Ook de textielindustrie ging ten onder doordat de productie elders veel goedkoper kon worden georganiseerd.

Ruim 500 medewerkers op hoogtepunt

In de jaren negentig van de vorige eeuw beleefde de armaturenfabriek aan de Rondweg-Zuid (eerder Golsweg) zijn hoogtepunt qua grootte en werkgelegenheid: ruim 500 medewerkers telde Philips Lighting toen. Na diverse reorganisaties lopen er nog maar bijna honderd medewerkers nu, bij het huidige Signify.

Plan voor herinneringsboek

Direct na het bericht over de sluiting zoals dat op 1 juli 2021 bekend werd gemaakt, hebben medewerkers bij plantmanager Leo Schouten aangedrongen op een herinneringsboek. Dat plan is goedgekeurd en wordt nu uitgevoerd. Een werkgroep heeft interviews gehouden en foto's en ander materiaal verzameld over de periode van ‘de Philips’ in Winterswijk. Je/Es Reclamebureau heeft het vormgegeven op A4-formaat. Zo'n 250 pagina's gaat het tellen.

Het boek gaat niet in de vrije verkoop, maar wordt beschikbaar gesteld aan (oud-)medewerkers van Philips/Signify. Wie zich tot die doelgroep rekent, kan zich tot uiterlijk 28 februari voor een exemplaar van het boek melden door een e-mailtje te sturen naar boek.winterswijk@signify.com. Vermeld in dat mailtje naam en adres, is het verzoek.