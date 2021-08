Silo's bij steengroeve opgevrolijkt

Dorpsbewo­ners in de bres voor kunstenaar die voor de vierde keer slachtof­fer is van diefstal

19 augustus Opeens was het weer mis; een bord met de afbeelding van een handgeschilderde koe van kunstenares Tine van Houselt uit Laren is gestolen. Dat is nu al de vierde keer in zo'n acht jaar tijd. Dorpsgenoot en vriend Joost Rijlaarsdam, is het zat en doet een oproep: het bord mag anoniem bij hem in de tuin worden gebracht, dan regelt hij de rest. ,,Ik ben misschien nog wel gefrustreerder dan Tine.’’