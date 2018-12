Silvesterparty in Spilbroekhal in Neede

Neede kent een historie van nieuwjaarsfeesten, maar zat al weer enige tijd zonder. Vorige versies vonden plaats bij onder meer De Olde Mölle. Ter Braack pakt de handschoen op en organiseert het festijn om in de sporthal van 't Spilbroek te worden gehouden. In de sportarena kan in de nacht van Oud op Nieuw nu worden gefeest.

Silvester

Eigenlijk... is de Silvesterparty net te laat. Want traditioneel staat Silvester voor oudejaarsdag. Het is de sterfdag (in 335) van paus Silvester (314 tot 335 na Christus). Het feest begint in Neede als het nieuwe jaar een half uur oud is. Wat Ter Braack betreft moet je dat ruim zien, en daarin krijgt hij gelijk in andere delen van Europa: waar de orthodoxe kalender wordt gehanteerd, wordt Silvester tot 2 januari herdacht.