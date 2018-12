Silvolde buiten Doetinchem enige plaats in de Achterhoek met vuurwerkvrije zone

Verstandelijke beperking

In Silvolde is vorig jaar voor het eerst een vuurwerkvrije zone ingesteld rond De Lichtenberg en de aangrenzende Plus-supermarkt. In De Lichtenberg wonen mensen met een verstandelijke beperking. In het gebied is in het verleden veel overlast geweest van mensen die er vuurwerk afstaken. Volgens de gemeente is er dit jaar opnieuw een dreiging van overlast. Daarom wordt het verbod ook dit jaar gehandhaafd.