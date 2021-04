Silvolde en Bontebrug in opstand tegen ‘omsingeling’ door zonnevelden: ‘We kregen 24 uur om op de plannen te reageren’

In Barchems natuurge­bied Hagenbeek moeten wandelaars en honden oppassen voor zeer besmette­lijk plantje

11:56 Alsof de pandemie nog niet voldoende ingrijpt in ons sociale verkeer, moet nu zelfs een deel van het Barchemse natuurgebied Hagenbeek in quarantaine. Want er huist rondom de plassen ‘een naar plantje’, dat kikkers en inheemse planten bedreigt. Het gaat om de watercrassula. Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland besteden de komende jaren tot 150.000 euro aan het indammen en bestrijden van deze agressieve exoot in de Achterhoek.