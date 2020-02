Silvolde krijgt nieuwe woningen met oude materialen

Achter­klein­doch­ter Borka (20) ontdekt de brieven van oorlogskop­pel Bertus en Dien: censuur­stre­pen dwars door liefdevol­le woorden

6:00 De briefwisseling tussen Bertus Nijland en Dien van de Maten lag jarenlang weggestopt in een kistje. Totdat hun achterkleinkind Borka Lokate de liefdesverklaringen en beschrijvingen van het dagelijks leven in Berlijn en Warnsveld gedurende de Tweede Wereldoorlog twee jaar geleden onder ogen kreeg. Ze besloot er haar profielwerkstuk over te schrijven.