Silvolde neemt ontroerd afscheid van Gerard Kolks

Faillisse­ment na omzetda­ling Reinders Posters: ‘Grote klanten komen nu niet meer’

15:05 AALTEN – De webshop en de vestiging in Duitsland van het failliete Reinders Posters uit Aalten draaien door. Er wordt nog onderzocht welke medewerkers er nodig zijn om door te kunnen draaien en of er een doorstart mogelijk is. Voor alle 62 medewerkers is ontslag aangevraagd.