Silvoldenaar (60) ‘houdt trauma over’ aan ongewenste seksuele handelingen en staat nu zélf voor de rechter: ‘Dit is echt te triest voor woorden’

Blauw-ge­le vlaggen massaal verkocht na inval van Rusland: ‘Dit is hét symbool in een oorlog’

Wereldvlaggen.nl uit Harderwijk heeft honderden vlaggen en levert door heel Nederland. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, is er een run ontstaan op die ene. ,,Je denkt misschien eerst: wat stelt een vlaggetje voor? Nou, de symboliek in oorlogstijd is ongekend groot.’’

1 maart