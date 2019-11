Silvoldse boeren aan de macht bij CV De Metworst

Metwaldus de 57e werd zaterdag bekendgemaakt in het Molentje in Silvolde. De prinsenpresentatie stond dit keer geheel in het teken van The Phantom of The Opera. Er werd afscheid genomen van Metwaldus de 56e, Casper Boegman en adjudant Wilberth Koenders. Ook dansgarde Red White Dynamite zwaaide af.