Silvoldse scooterleaser overgenomen door Brabants bedrijf

Supermark­ten Lochem, Bronck­horst potdicht op eerste kerstdag, in Zutphen meer kans

24 december Wie op eerste kerstdag nog een ingrediënt vergeten is voor de kerstmaaltijd, kan vrijwel nergens terecht in de regio. Gemeenten als Lochem en Bronckhorst hebben winkelopening zelfs verboden. Alleen in Zutphen zijn twee winkels open op 25 december.