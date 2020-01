Simonsplein in Doetinchem krijgt 65 dagen lang vrijheidspodium

Staking: Tormijn­school Noordijk wil jongeren laten zien hoe leuk lesgeven is

13:09 NOORDIJK - Door alle berichten over de hoge werkdruk en lage salarissen, zou bijna vergeten worden dat lesgeven een prachtig vak is, vinden ze op de Tormijnschool in Noordijk. Daarom nodigt de basisschool havo- en vwo-leerlingen uit om te komen kijken naar wat het vak van leerkracht inhoudt.