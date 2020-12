Sinds gemeentelijke herindeling: ‘Er heerst een gezonde rivaliteit tussen Zwolle en Holterhoek’

Doedelzak­spe­len kun je jong leren in Borculo, bij de Juvenile Pipe Band

7 december BORCULO - De enige jeugddoedelzakband in Nederland vind je in... Borculo! Sinds september is hier de Juvenile Pipe Band van start gegaan. Met zowel een groep op pipes als op drums. De Borculose Highland Valley Pipes & Drums heeft voor deze jeugdopleiding vier ervaren instructeurs ingeschakeld die iedere woensdagavond doedelzak- of drumles geven aan de enthousiaste groep kinderen.