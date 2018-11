Sint bijna piet- en pakjesloos in Borculo

17-jaar oude kerstboom stralend middelpunt 15e editie Sterren Stralen

21:43 NEEDE/HAAKSBERGEN - De Needse Gerry Dijkhuis ontfermde zich 17 jaar geleden over de uitgediende kerstboom-met-kluit van haar dochter. Aan Needse aarde mankeert weinig, want nu is de kerstboom rijp voor een laatste act als ‘mega-kerstboom': stralend middelpunt van de actie Sterren Stralen.