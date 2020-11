Sint en pieten verrassen Terborg met nachtelijk bezoek

INTERVIEW Dialectrid­der Lex Schaars: ‘Plat praten dommig? Echt onzin’

20 november Dialectoloog dr. Lex Schaars uit Doetinchem is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bijna 79-jarige wetenschapper heeft zijn leven lang gewijd aan het vastleggen en in stand houden van de streektaal in de Achterhoek en de Liemers.