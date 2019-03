CDA verliest maar wint tegelijker­tijd in de Achterhoek, rechts populisme verdubbelt

18:52 DOETINCHEM - Het CDA mag dan procentueel minder stemmen hebben gekregen dan vier jaar geleden bij de Provinciale Verkiezingen, tegelijkertijd boekt de partij in de Achterhoek winst. De christen-democraten mogen zich na woensdag in zes van de acht gemeenten de grootste noemen. In 2015 waren dat vijf gemeenten.