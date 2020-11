Sint werkt thuis; dus neemt ’burgemeester Joost’ in Noordijk tekeningen in ontvangst

Eibergse wijk even zonder stroom voor ontmante­len wietkweke­rij

17 november EIBERGEN - Aan de Eikenlaan in Eibergen is dinsdagmorgen een hennepkwekerij aangetroffen. Netwerkbeheerder Liander moest de stroom in de buurt tien minuten onderbreken om de meterkast te ontmantelen. „Dit had geen dag langer moeten duren.”