Sinterklaas houdt drive-thru in Ulft: ‘Opkomst was enorm’

KAART | Wéér geen daling: steeds meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donker op corona­kaart

21 november Het aantal nieuwe positieve tests het afgelopen etmaal (6093) is opnieuw gestegen ten opzichte van een dag eerder. Hoewel het verschil klein is - 126 tests - lijkt er een einde te zijn gekomen aan de dalende trend. Ook in Oost-Nederland kleuren veel gemeenten donkerder op de coronakaart dan begin deze week.