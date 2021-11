Sinterklaas in Doesburg met paard en wagen; grote opstoppingen blijven uit

DOESBURG - Niet met de vertrouwde stoomboot maar met paard en wagen. De intocht van Sinterklaas in Doesburg was dit jaar anders, maar de kinderen hadden daar geen probleem mee.

Rond de klok van twee arriveerde de Sint met zijn gevolg bij de Meipoort in Doesburg. Vanaf daar maakte hij een rondgang door de winkelstraten. Zo werden onder andere de Gasthuiststraat, Bergstraat en Ooipoortstraat aangedaan. Omdat Sinterklaas continu in beweging was ontstonden er geen opstoppingen, iets dat in coronatijd niet wenselijk is.

Sint in tent

Ter hoogte van de Albert Heijn werd de goedheiligman opgewacht door burgemeester Loes van der Meijs en kinderburgemeester Matthijs de Jager. Daar nam hij tekeningen en verlanglijstjes van kinderen in ontvangst. Vrijwilligers, herkenbaar aan hun gele hesjes, zagen er op toe dat het niet te druk werd en er mocht maar een volwassene per kind mee de half open tent in.

Kinderen vanaf 12 jaar waren verplicht een mondkapje te dragen en iedereen die de Sint bezocht moest zijn handen desinfecteren. Ook dienden de aanwezigen anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.



De sinterklaasintocht in Doesburg trekt altijd veel volk. Juist daarom koos de organisatie er al in een vroeg stadium voor de aankomst niet te laten starten bij op de IJsselkade, maar in de binnenstad. Dit om grote groepen mensen bij de IJssel te voorkomen.

Aart Staartjes

Op 11 november 1995 was Doesburg het decor van de landelijke intocht die live was te zien op de televisie. Met een hoofdrol voor wijlen Sesamstraat-icoon Aart Staartjes.

