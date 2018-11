Sinterklaas is nog niet in het land, maar de Intratuin in Bredevoort is al volop in de kerstsfeer

,,We zijn hier vandaag gekomen om vast ideeën voor kerst op te doen", zegt de Bredevoortse Monique Garstenveld (48) die met haar 11-jarige dochter Diede Sturres tussen de kerstverlichting en takken loopt. Ze maken al, voor Sinterklaas het land in is, kennis met de nieuwste trends voor de feestdagen. Te vroeg vindt Garstenveld dat niet. ,,Nee, heerlijk juist, nu al in die sfeer komen. Vooral op een druilige middag als deze."

Denim blauw

Net als de meeste Achterhoekers, weet bedrijfsleider Hans Koskamp. ,,In het westen van Nederland mag het allemaal iets uitbundiger. En in Amerika mag het nóg meer over de top." De trends dit jaar? ,,De kleur die we dit jaar zien naast de natuurtinten is denim blauw." Ook een gedeelte is in retrostijl ingericht. ,,Terug naar de jaren zeventig", vertelt hij lopend langs vazen, kleden en kussens in de kleur terracotta.