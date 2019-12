Sinterklaas maakt plaats voor de Kerstman bij Mousset Chocolatier

,,Heb je nog een letter E in melk?'' Ineke Mensing kijkt naar het schap met chocoladeletters. De voorraad is al flink uitgedund, maar de klant heeft geluk. ,,Inpakken?”



Wie gisteren bij Mousset Chocolatier in Doetinchem nog gauw een chocoladeletter hoopte te bemachtigen, moest geluk hebben. Zo was de rozenletter S alleen nog maar puur te verkrijgen. En onder meer de A, J en M waren uitverkocht.

Quote Ik ben een beetje aan de late kant, maar gelukkig is de E nog niet uitver­kocht Eline Roelofs

Maar volgens verkoopster Mensing kwamen de meeste klanten voor iets lekkers voor bij de koffie. ,,Minichocoladeletters, roomborstplaat of een sinterklaaspoppetje", zegt ze. ,,Maar er zijn er ook die last minute een chocoladeletter komen halen.”



Eline Roelofs (26) is zo iemand. ,,Ik ben een beetje aan de late kant, maar gelukkig is de E nog niet uitverkocht", zegt Roelofs. ,,Pindarotsjes, lekker! Die neem ik ook mee.”

Brokkendag

Alleen gisteren kon Roelofs nog een chocoladeletter van Mousset kopen, want vanaf vandaag staan de schappen weer vol chocoladekaarsen, -sleeën, -engeltjes en -kerstbomen. En natuurlijk de befaamde rumkransjes waar de chocolatier bekend om staat.



En de resterende sinterklaaschocolade? Die kunnen liefhebbers vandaag tijdens de zogenoemde Brokkendag voor een prikkie kopen. Helaas niet in Doetinchem, maar alleen in Arnhem. Mensing: ,,Mensen staan daar vanaf zes uur 's ochtends voor in de rij.''