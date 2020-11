Sité neemt 117 huurwoningen over in Ulft

Traumaheli landt tijdens wedstrijd op sportpark voor hulp na val van trap in woning in Dinxperlo

7 november DINXPERLO - Een traumahelikopter is vanmiddag geland op een voetbalveld in Dinxperlo waar op dat moment een wedstrijd gaande was. Het traumateam was opgeroepen voor hulpverlening voor een man die in een huis even verderop van de trap was gevallen.