Sité Woondiensten bouwt 74 woningen in Doetinchem en Drempt

Update Computer­net­wer­ken van Achterhoek­se ziekenhui­zen en gemeente Doetinchem weer bereikbaar

13:06 DOETINCHEM/WINTERSWIJK - De computernetwerken van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en SKB in Winterswijk zijn weer bereikbaar. Zaterdag was besloten het computerverkeer dat via het Citrix-systeem verloopt, uit voorzorg stil te leggen.