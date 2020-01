Sites Achterhoekse gemeenten blijven op slot tegen hackers

Achterhoek­se vrouw reed 60 kilometer te hard en is rijbewijs kwijt

15:53 WINTERSWIJK - Een automobiliste uit Winterswijk is vrijdagmorgen haar rijbewijs kwijtgeraakt nadat ze twee keer sneller reed dan de toegestane snelheid. Op de Eibergseweg in Winterswijk haalde ze een snelheid van 120 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan.