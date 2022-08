Situatie in Slingeland Ziekenhuis genormaliseerd; medewerkers kunnen op adem komen

Doetinchem is na 10 jaar klaar met discussie: ‘Vergunning varkens­stal is geldig’

DEN HAAG/DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem wil geen discussie meer over een varkensstal aan de Varsseveldseweg die in zwaar weer terecht is gekomen door een aangespannen rechtszaak. ,,De vergunning is geldig’’, verzekerde een woordvoerster bij de Raad van State.

